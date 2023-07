Premio "Alessio Di Giovanni" al puparo della legalità Angelo Sicilia

Premio nazionale “Alessio Di Giovanni”, per il suo impegno civile tramite i "Pupi della legalità", ad Angelo Sicilia.

A consegnarlo, sabato alle 18,30, nella sala del consiglio comunale di Raffadali, sarà il direttore artistico Enzo Alessi.

Il premio speciale all’artista Angelo Sicilia sarà consegnato durante la premiazione del concorso di poesie e racconti in lingua italiana e siciliana, i premi speciali per meriti artistici, culturali e di impegno sociale e i premi per le scuole che si sono distinte in significative attività educative didattiche, del Premio “Alessio Di Giovanni” giunto alla XXVI edizione.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Raffadali, dalla confederazione di Azione popolare italiana presieduta da Giuseppe Sicurello e dall’Accademia teatrale di Sicilia presieduta da Tonina Rampello.