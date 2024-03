"Inveisce e insulta il poliziotto al posto d'ingresso della prefettura": le Volanti riportano la calma

Sono dovuti intervenire i poliziotti della sezione Volanti della questura, ieri sera, dinanzi l'ingresso del palazzo che ospita prefettura e Libero consorzio comunale dove era in corso un momento di caos. Una donna ha dato in escandescenze - inveendo e insultando - il poliziotto che al posto d'ingresso dello stabile. A carico dell'agrigentina quasi certamente si configurerà l'ipotesi di reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Stando a quanto ha appreso AgrigentoNotizie, la donna - una impiegata - ha chiesto, nonostante gli uffici fossero ormai già chiusi, di poter accedere per recuperare il caricabatterie che aveva dimenticato in ufficio. E avrebbe voluto farlo in compagnia di un'amica. Il poliziotto - la prassi è doverosa - ha, prima di consentire l'ingresso, chiesto i documenti di riconoscimento delle due donne. Ed è proprio a questa richiesta che la donna avrebbe iniziato ad inveire, insultare, forse anche strattonare il poliziotto che stava, semplicemente, facendo il proprio dovere. Ad accorrere sono stati appunto gli agenti della sezione Volanti che hanno riportato la calma ed identificato le due donne. Tanti gli agrigentini, che di passaggio dalla piazza, non riuscendo a comprendere cosa fosse accaduto, si sono soffermati per cercare di capire.