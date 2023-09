Portone condominiale bucherellato con un trapano: raid vandalico, avvertimento o tentato furto? E' mistero

Hanno tentato di entrare per mettere a segno dei furti? E' stata l'opera di un instabile? O s'è trattato di un inspiegabile avvertimento? Sono questi alcuni degli interrogativi che si stanno ponendo gli investigatori dopo aver preso atto prima, e raccolto la denuncia di danneggiamento a carico di ignoti dopo, di un portone che è stato bucherellato con un trapano. E' accaduto tutto in centro ad Agrigento, in un'area condominiale. E chi ha agito non s'è lasciato, a quanto pare, nessuna traccia dietro le spalle. Un mistero nel mistero per i poliziotti che si stanno, appunto, occupando dell'attività investigativa.

Difficile, ma non impossibile, ipotizzare che si sia trattata di una banda di ladri. E questo perché, normalmente, i malviventi riescono a forzare, e senza alcuna difficoltà, i portoni condominiali. I danni semmai li provocano ai portoni di ingresso degli appartamenti da razziare. Altrettanto difficile pensare, visto che è stato riscontrato l'utilizzo di un trapano, ad un raid vandalico di ragazzini.

A denunciare, a carico di ignoti, il danneggiamento - che ha provocato danni a tutti i condomini - è stato l'amministratore del palazzo. Non vi sarebbero, stando a quanto è emerso, telecamere di videosorveglianza nella zona del danneggiamento. Impianti che avrebbero potuto dare delle immediate risposte, anche investigative. Servirà, verosimilmente, del tempo per fare in modo che i poliziotti riescano ad inquadrare cosa sia effettivamente accaduto e risalire poi all'autore o agli autori del danneggiamento.