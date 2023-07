Estate 2023 e movida, vietata la vendita di alcol in bottiglie di vetro e lattine anche a Porto Empedocle

Fino al 4 settembre - tanto in piazza Italia ed aree limitrofe, quanto alle Cannelle e alla stazione ferroviaria, compreso l'area portuale - sarà vietata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche in bottiglie di vetro o lattine. Lo ha disposto, con tanto di ordinanza, il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello.

"Nei mesi estivi è ragionevole prevedere una notevole affluenza di persone anche nelle zone del centro storico - aveva già scritto l'anno passato Martello - . Negli anni precedenti si è riscontrato il fenomeno dell'abbandono su suolo pubblico, dopo la consumazione, di bottiglie lattine che arrecano danno al decoro e rischi e pericoli per i passanti". Fino al 4 settembre, "dalle ore 20 alle 6, sarà vietato vendere e somministrare, nelle zone del centro storico, compresa l'area dl porto, bevande alcoliche e superalcoliche in bottiglie di vetro o lattine". Vietata anche la detenzione e il consumo per qualunque cittadino.

L'ordinanza del sindaco di Porto Empedocle prevede anche, in caso di violazione, multe che vanno dalle 25 alle 500 euro.