Nessuna notizia da giorni di madre e figlio: il marito presenta denuncia ai carabinieri

Nessuna notizia, da giorni, di madre e figlio.

Mentre a Porto Empedocle s'è cominciato a parlare di "scomparsa", il marito-papà, ieri, ha formalizzato, alla stazione dei carabinieri, una denuncia di allontanamento volontario. Allontanamento appunto e non scomparsa.

Non può essere minimamente ipotizzata la scomparsa perché la donna, una cinquantenne, ha lasciato, sul tavolo della cucina, un appunto: "Ti lascio questo biglietto per dirti che io e (omissis .. il nome del figlio) ce ne stiamo andando visto che tu ci tratti male... cercare più, meglio senza di te. Buona fortuna, addio".

L'empedoclino, un cinquantenne, non ha più informazioni su moglie e figlio dallo scorso 30 maggio. Ha ripetutamente chiamato al cellulare la consorte, ma il telefonino è "irraggiungibile" e contattato parenti, amici e conoscenti ed è - stando a quanto l'uomo ha riferito ai militari dell'Arma di Porto Empedocle - venuto a conoscenza del fatto che un lontano parente ha accompagnato la donna e il figlio, che avevano con loro due borsoni, fino al piazzale antistante all'hotel dei Pini.

Nonostante il biglietto di addio, la preoccupazione dell'uomo cresce - in maniera inevitabile - anche perché il figlio non è in perfetta salute.

I carabinieri di Porto Empedocle, fin dai minuti successivi all'acquisizione della denuncia, hanno avviato - e hanno con loro le foto di madre e figlio - le ricerche. L'iter è differente rispetto ai casi di scomparsa, ma per i militari dell'Arma è indispensabile riuscire a rintracciare la donna affinché confermi o meno la volontà di allontanarsi dalla casa coniugale.