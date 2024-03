"Insolvenza fraudolenta in concorso": arrestato e messo ai domiciliari

"Insolvenza fraudolenta in concorso". E' per questo reato che un empedoclino 54enne dopo la condanna è stato arrestato dai carabinieri. Militari dell'Arma che hanno proceduto in ottemperanza all'ordine di detenzione domiciliare emesso dal tribunale di Sorveglianza di Agrigento. Il 54enne, già noto alle forze dell'ordine, deve scontare quattro mesi di detenzione domiciliare.

Il reato è stato commesso - stando a quanto accertato - a Tivoli, in provincia di Roma, nel 2020.

Dopo la notifica del provvedimento del tribunale di Sorveglianza, l'empedoclino è stato accompagnato a casa, dove dovrà appunto stare in regime di detenzione domiciliare, dagli stessi militari dell'Arma.