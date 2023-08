Trasporto dei disabili, Casa della Speranza dona furgoncino al Comune: il mezzo verrà utilizzato anche come scuolabus

La Casa della Speranza "Angelo Ginex" dona un furgoncino, un Iveco Daily, al Comune che potrà così garantire il servizio di trasporto dei disabili di Porto Empedocle, ma potrà utilizzare il 19 posti più uno anche come scuolabus.

Lo scorso luglio era emersa la difficoltà di assicurare il trasporto degli utenti diversamente abili alla Casa della Speranza e al centro Aias di Agrigento, sia per la mancanza di un apposito automezzo, sia perché l'associazione che prima se ne occupava aveva rinunciato all'affidamento del servizio. Il presidente della Casa della Speranza, Calogero Gelo, ha fatto sapere al Comune che, proprio alla Casa della Speranza, c'era un Daily da smaltire che forse avrebbe potuto essere rimesso in marcia. Personale tecnico del Municipio è subito andato a dare un'occhiata ed effettivamente è stato riscontrato che "con una spesa modica, il mezzo potrebbe essere rimesso in funzione". Per risolvere il problema del servizio di trasporto dei disabili del Comune di Porto Empedocle, Casa della Speranza ha dunque donato il furgoncino.

L'amministrazione, scegliendo di usare il mezzo anche per le esigenze di altri settori, ha accettato la donazione che consentirà di "garantire i servizi di pubblica utilità con un notevole risparmio di risorse economiche poiché - scrivono - molti dei servizi, ad oggi, debbono essere garantiti con l’affidamento a terzi". "L'ente ha all’interno del proprio organico personale da potere adibire alla guida del mezzo" - è stato inoltre specificato dal Municipio - .