Notte di fuoco a Porto Empedocle: devastate due auto, aperta un'inchiesta

La matrice dolosa non è stata esclusa. Anzi sembrerebbe essere quella privilegiata nella fase d'avvio delle indagini. Attività investigativa che dovrà fare chiarezza su quanto è accaduto durante la notte, fra martedì e mercoledì, a Porto Empedocle. A bruciare è stata una Alfa Romeo Mito, intestata ad un empedoclino attualmente sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora. Le fiamme si sono propagate ad una Dacia Sandero di proprietà di 71enne. Un inferno di fuoco e fumo quello che si sono ritrovati davanti agli occhi, erano le 2 circa, i vigili del fuoco che sono intervenuti in via Dello Sport. Al lavoro, per quasi l'intera notte, anche gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

Mentre i pompieri domavano e spegnevano il rogo, i poliziotti hanno identificato i proprietari delle due auto: quella da cui la scintilla iniziale è partita e quella che è stata danneggiata perché era posteggiata a pochi passi. L'ipotesi investigativa privilegiata, almeno in questa iniziale fase, è quella dell'incendio doloso. Servirà però che l'attività investigativa progredisca per mettere dei punti fermi. E' stata, naturalmente, informata la Procura della Repubblica di Agrigento che si occuperà di coordinare l'inchiesta aperta, al momento, a carico di ignoti.