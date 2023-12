Ponte dell’Immacolata, il Comune ha deciso: il mercato settimanale del venerdì si svolgerà

Nessuno stop per il mercato del venerdì, in piazza Ugo La Malfa, per il ponte dell'Immacolata. Nonostante la giornata festiva contrassegnata di rosso nel calendario, l'8 dicembre il mercato si svolgerà regolarmente. L’amministrazione comunale ha infatti accolto positivamente l’istanza della CIDEC, la Confederazione taliana esercenti commercianti, che aveva chiesto di non sospendere le attività in occasione della giornata festiva.