Si spaccia per ausiliario dell'Asp e si fa consegnare i gioielli di un'anziana che doveva sottoporsi a controlli medici: truffata 78enne

Si spaccia per un ausiliario dell'Asp e chiede ad una pensionata di 78 anni di consegnargli, qualora avesse dovuto sottoporsi a degli accertamenti medici, i preziosi che indossava. L'anziana, trovandosi all'interno del Poliambulatorio di via Giovanni XXIII, s'è fidata, ma di fatto è stata truffata. E al momento di riprendere i suoi gioielli - una collana e un bracciale d'oro -, non riuscendo più a rintracciare il presunto ausiliario, ha chiamato i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Agenti che hanno prima avviato le ricerche e poi le indagini per identificare l'uomo, di circa 40 anni, che ha raggirato l'anziana di Raffadali.

La pensionata non doveva far altro che una preventivata visita medica, forse una delle tante. E' stata però, mentre era in attesa del suo turno, avvicinata dall'uomo che si è presentato - secondo quanto la stessa vittima ha raccontato ai poliziotti - come un ausiliario dell'azienda sanitaria provinciale. Un tizio, dal fare gentile e disponibile, che ha detto all'anziana di consegnargli i preziosi che indossava, perché con quella collana e quel bracciale non avrebbe certamente potuto sottoporsi agli accertamenti strumentali. Cosa che la donna ha fatto, cadendo in un tranello e perdendo di fatto le sue gioie.

Adesso spetterà all'attività investigativa dei poliziotti cercare di identificare il malvivente. E non è escluso, ma non ci sono conferme istituzionali al riguardo, che una mano d'aiuto possa anche arrivare dagli impianti di videosorveglianza posti a presidio della struttura sanitaria di via Giovanni XXIII.