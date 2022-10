Pirandello “sbarca” in Slovenia: la compagnia dello Stable festival ospite nell’isola d’Istria

Tappa internazionale per il Pirandello Stable Festival di Mario Gaziano il 10 novembre: la compagnia teatrale che porta in scena le opere del drammaturgo del Caos sarà in Slovenia, nell’isola di Istria, al Centro per la cultura.

Per l’occasione andrà in scena “La figliastra, Mommina e il marinaio salvato” di e da Pirandello (la terza fase), ideato e diretto da Mario Gaziano. Protagonisti Berta Ceglie, Maria Grazia Castellana, Salvatore Curaba, Giuseppe Gramaglia e gli interventi dei maestri folk-singer Antonio Zarcone e Gioacchino Marrella.

Ci saranno anche Riccardo Cacicia, Letiia Sferrazza, Vittorio Lauricella e Luca Cacicia come gruppo folk partner.

Aiuto regista Giuseppe Portannese, canti popolari pirandelliani a cura di Mario Gaziano e Antonio Zarcone. L’appuntamento è alle 19 al Centro per la cultura in via del Carso.