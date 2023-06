Meteo: ancora 48 ore di piogge e temporali, poi arriva l’anticiclone e sarà estate

Nelle prossime 48 ore dovremo ancora fare i conti con il passaggio di un vortice sul Mediterraneo che coinvolgerà la Sicilia con una fase instabile, caratterizzata da un peggioramento mercoledì, quando piogge e rovesci si concentreranno soprattutto sulle zone settentrionali della nostra regione. Giovedì - secondo quanto spiega il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteocom - l’instabilità legata al vortice interesserà gran parte dell’isola, ma piogge e temporali interesseranno soprattutto i settori orientali, tra Messinese e Catanese. Venerdì residue piogge si attarderanno sul Messinese, mentre da ovest comincerà a rimontare un campo di alta pressione destinato a consolidarsi nel weekend. Si aprirà così una fase stabile e soleggiata con temperature in aumento in Sicilia, seppur con caldo inizialmente ancora contenuto e temperature massime fino a 30°C solo sulle zone interne del Catanese. Dalla prossima settimana però l’anticiclone comincerà a ricevere un contributo di correnti nord africane e alla stabilità atmosferica dovrebbe affiancarsi un costante aumento delle temperature giorno dopo giorno, con il caldo che potrebbe farsi abbastanza intenso entro la fine della seconda decade del mese.

Meteo Agrigento

Nubi in progressivo aumento mercoledì - è entrato nel dettaglio il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteocom - con deboli piovaschi in arrivo nel tardo mattino. Giovedì sarà una giornata variabile, con ampie schiarite alternate a temporanei annuvolamenti forieri di alcuni rovesci nel pomeriggio. Le temperature caleranno e le massime non supereranno i 26°C. Venerdì il tempo sarà in miglioramento e subentreranno ampie schiarite con temperature in rialzo fino a 28/29°C. Tempo soleggiato anche nel weekend con temperature massime fino a 30/32°C.