Il Volo ospite di Domenica In, Piero Barone rassicura i fans: "Divorzio? Siamo abituati alle fake news"

Piero Barone smentisce le voci di incomprensioni all'interno del Volo. Il gruppo, reduce dall'esperienza di Sanremo, è stato ospite di Domenica In per celebrare i 15 anni di carriera.

A fugare i dubbi di chi parlava addirittura di divorzio del trio è proprio il cantante di Naro che ha risposto senza mezzi termini alla domanda di Mara Venier.

"La maretta? Siamo abituati alle fake news. Tutto è partito con un’intervista in cui Ignazio non si è presentato, nella settimana di Sanremo. Durante l’intervista si parlava della serata delle cover e lui (indicando Gianluca) dice che abbiamo voluto dimostrare che possiamo essere anche altro, io mi sono innervosito e gli ho detto: 'Parla per te' e quindi hanno preso quest’uscita come un segnale, non è così. Io e Gianluca siamo gli estremi e Ignazio è il paciere".

Ignazio, intevenuto subito dopo, ha aggiunto: "Noi litighiamo sempre, anche se siamo insieme, siamo sciolti. Io sono come Mattarella per loro due. Alla fine se na parla tanto, basta che se ne parli. Le parole se le porta via il vento".