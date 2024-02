Il Volo, battibecco in diretta tra Piero Barone e Gianluca Ginoble: “Mi sono rotto le scatole, vuoi sempre parlare per tutti e tre”

Dopo la recente partecipazione al Festival di Sanremo gli umori tra i ragazzi de “Il Volo” non sono tra i migliori. Sicuramente tra Piro Barone, il cantante di origini naresi, e il collega Gianluca Ginoble che hanno partecipato a una diretta su Radio Number One.

Durante un’intervista ai due (assente il terzo componente del gruppo, Ignazio Boschetto) i toni sono scaldati con un botta e risposto piuttosto polemico. Tutto è nato da una domanda del conduttore del programma radiofonico che ha chiesto ai due un commento sulla loro performance al Festival dove il trio era in gara con il brano “Capolavoro” e dove, durante la serata di venerdì 9 febbraio, quella dedicata alle cover, ha portato sul palco un classico dei Queen.

Ginoble è stato il primo a rispondere: “La gente ci vede troppo seri, ma possiamo essere anche altre cose”. Una frase che Piero Barone non ha gradito e che ha generato una secca replica: “Mi sono un pò rotto le scatole, da 15 anni vuoi parlare sempre per tutti e tre. Tu vuoi essere altro? Continua ad esserlo a non parlare per tutti”. I toni si sono poi abbassati quando Gianluca, replicando, lo ha invitato a stare calmo: “Non ti arrabbiare”, ha risposto nel tentativo di chiudere la polemica sul nascere.

“Ma parla al singolare - ha aggiunto Piero - e parla per te. La gente pensa che che dormiamo tutti e tre insieme?”.

La canzone “Capolavoro”, a Sanremo, si è piazzata all’ottavo posto dietro “Pazza” di Loredana Bertè.