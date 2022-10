Aggrediti e picchiati a colpi di bottiglie rotte: 3 feriti in ospedale, 2 ricercati

Tre persone sono rimaste ferite e sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" dopo che ieri sera, in via Solferino, accanto piazza Sant'Angelo a Licata, sono rimaste coinvolte in un tafferuglio. Ai feriti, i medici della struttura sanitaria, hanno diagnosticato ferite che vanno da 7 a 15 giorni. A quanto pare sarebbero stati colpiti a colpi di bottiglie rotte, tutte le ferite lacero contuse sono state infatti subito suturate dai medici.

In via Solferino, non appena è scattato l'allarme, ieri sera, si sono precipitate le forze dell'ordine che hanno, appunto, facilitato il soccorso dei tre feriti che sono stati portati in ospedale con le ambulanze del 118. Gli altri due coinvolti si erano invece già dileguati. Per fare chiarezza sull'accaduto, la polizia sta sentendo i tre feriti.