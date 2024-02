"Maltrattamenti in famiglia"

"Aggredisce con calci e pugni la moglie davanti ai due figli minori": arrestato

L'uomo si trovava già ai domiciliari per altre vicende e, per futili motivi, ha dato in escandescenze. La donna, ferita al volto, e i suoi bambini sono stati trasferiti in una struttura protetta ad indirizzo segreto