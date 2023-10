Altri quattro - ma non riguardano questa provincia - risultano, invece, "adottati" e potranno diventare pienamente operativi dopo trenta giorni se le amministrazioni, entro questo limite di tempo, non apporteranno eventuali osservazioni.

Sono due quelli che ricadono nell'Agrigentino: uno a Licata e uno a Montevago. Anche questi - dei 10 complessivi per 12 Comuni - piani per l'assetto idrogeologico (Pai) sono diventati pienamente operativi. La Regione ha, dunque, dotato il territorio di un importante strumento di pianificazione dei diversi bacini. E' il risultato dell'ultima seduta della conferenza operativa dell'autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, organismo preposto, fra le altre funzioni, a esprimere i pareri necessari a rendere esecutivi i Pai.

Piani per l'assetto idrogeologico, via libera della Regione per quelli di Licata e Montevago