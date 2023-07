"Torture sessuali e pestaggi al compagno di cella per estorcergli sigarette": chiesta condanna a 5 anni e 3 mesi

Minacce, pugni, sgambetti, vessazioni e persino indicibili torture di natura sessuale per estorcere al compagno di cella sigarette e generi alimentari. Il 36enne Elvis Betean, di genitori rumeni ma agrigentino a tutti gli effetti, detenuto nel carcere di contrada Petrusa, finisce a processo per le accuse di estorsione, minacce e maltrattamenti e il pubblico ministero chiede la condanna a 5 anni e 3 mesi di reclusione.

Betean, coinvolto in una lunga serie di vicende giudiziarie e di recente condannato per una rapina violenta in piazza Rosselli, era detenuto al carcere di contrada Petrusa.

Questa volta la vittima della sua brutalità sarebbe stato un 35enne messinese, detenuto insieme a lui nel carcere agrigentino di contrada Petrusa. Betean, fra le altre cose, avrebbe sgambettato e percosso il compagno di cella per costringerlo a comprargli olio, tabacco e coca cola. In un’altra circostanza, invece, lo avrebbe minacciato di fare del male non solo a lui ma alla sua famiglia prospettando che l’avrebbe sterminata e che avrebbe abusato dei suoi figli. In questo caso, sostiene l’accusa, la finalità sarebbe stata quella di avere il suo accappatoio e le sue ciabatte dei quali, evidentemente, era sprovvisto.

L’accusa più grave di maltrattamenti a sfondo sessuale scaturisce dall'averlo costretto a inserirsi nel pene un oggetto di forma sferica. I fatti sarebbero avvenuti nel luglio del 2017.

Il processo, in dirittura di arrivo davanti al giudice monocratico Michele Dubini, dopo la requisitoria del pubblico ministero Salvatore Caradonna che ha chiesto 5 anni e 3 mesi di reclusione, è stato aggiornato al 4 ottobre per l'arringa dei difensori, gli avvocati Davide Casà e Giorgia Parisi.