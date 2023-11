Perdite idriche a Fontanelle e buche stradali, il comitato di quartiere: "I nostri appelli vengono ascoltati?"

Troppe perdite idriche, il comitato di quartiere "Fontanelle Insieme", attraverso una nota, dice di "nutrire forti perplessità sulla corretta gestione dei reclami, specie quelli di carattere urgente, dell’Ente gestore del servizio idrico".

I rappresentanti dei residenti, infatti, evidenziano che sono state più volte segnalate ad Aica copiose perdite d'acqua in diverse zone del quartiere senza che poi vi siano stati i dovuti interventi di sistemazione.

"Ci riferiamo - dice il comunicato - alle via Gaspare Pona e Alessio Di Giovanni nel 'Parco del Sorriso, dove ingenti perdite d’acqua continuano a verificarsi incessantemente e nelle quali lo spreco eccessivo di questo bene pubblico e prezioso, non viene per nulla attenzionato. Stesso problema per la pericolosissima buca che si trova lungo il viale Sicilia, diventata famosa per il troppo tempo trascorso che ha favorito la crescita spontanea di una pianta di pomodoro e che oggi costituisce un serio rischio per l’incolumità pubblica, vedasi i numerosi incidenti a discapito di automobilisti che si ritrovano questo ostacolo all’uscita di una curva. Non basta recintare la buca con della rete arancione per garantire la sicurezza stradale".