Insulti, pedinamenti e percosse: dopo quasi 2 anni trova il coraggio di andare alla polizia e denuncia l’ex compagno

Dopo essere stata insultata, percossa e anche pedinata dall’ex compagno, ha trovato il coraggio di andare alla polizia per raccontare tutto.

Protagonista dell’ennesimo episodio di violenza di genere è stata una donna licatese che ha sopportato i soprusi del suo ex compagno per quasi 2 anni. Poi ha deciso di recarsi al Commissariato di polizia, in via Campobello, per raccontare tutto. La denuncia è stata così formalizzata ed è stata notizia all’autorità giudiziaria.