Settimana Santa alle porte, piano del traffico e novità: niente fogli stampati e preghiere da leggere sullo smartphone

Tutto pronto per la Settimana Santa agrigentina con il consueto rinnovo delle tradizioni, l’ordinanza sindacale che regolerà il traffico nelle zone interessate dalle processioni del Venerdì Santo e una novità che strizza l’occhio all’ambiente: confratelli e consorelle non avranno a disposizione il solito “libretto” cartaceo che contiene canti e preghiere da leggere ma questo sarà ora in formato digitale. Dovranno quindi effettuare il download sul proprio smartphone e leggere tutto sul display. In questo modo si ridurrà drasticamente il consumo di carta.

La confraternita dell’Addolorata ha inoltre confermato l’organizzazione della fiaccolata, già vista lo scorso anno, all’ingresso in santuario del simulacro della Madonna per la sera del Venerdì Santo. Sarà un piccolo e suggestivo corridoio di fiaccole che i fedeli potranno acquistare con un’offerta libera.

I percorsi delle processioni

Il tragitto della processione mattutina, con inizio alle 9, sarà il seguente: dalla Cattedrale verso piazza Don Minzoni, discesa Seminario, via Oblati, via S. Marta, via Belvedere, via Coibatari, salita Farruggia, via Garibaldi, piazza Pirandello, via Atenea, via Pirandello, via Atenea, via Porcello, via Gamez, salita Cognata, via San Girolamo, via Duomo e Cattedrale.

Il tragitto della processione serale, con inizio alle 19,30, sarà il seguente: Cattedrale verso piazza Don Minzoni, via Duomo, via San Girolamo, salita Cognata, via Gamez, via Porcello, via Atenea e piazza Pirandello dove, dopo l’intervento dell’arcivescovo, il simulacro di Maria Santissima dei Sette Dolori proseguirà per via Garibaldi per fare rientro nel santuario dell’Addolorata, mentre l’urna con il Cristo Morto proseguirà per via Orfane, via Barone, via Santa Sofia, via Saponara, via Santa Maria dei Greci, salita Sant’Alfonso e via Duomo per fare rientro in Cattedrale.

L’ordinanza sulla viabilità

Divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli dalle 6 del 29 marzo, fino a cessate esigenze, in piazza Don Minzoni, via Duomo, via Garibaldi sul lato destro a salire, piazza Pirandello, via Atenea, via Pirandello, piazza Aldo Moro nel tratto compreso tra piazza San Pietro e chiosco del Centro estetica, via Porcello, via Gamez, salita Cognata, S. Girolamo, per la processione mattutina.

Divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli dalle ore 6 del 29 marzo e fino a cessate esigenze del 30 marzo nelle vie Orfane, Barone, Santa Sofia, Saponara, Santa Maria dei Greci e salita Sant’Alfonso per la processione serale.

Prevista la sospensione momentanea della circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli, lungo il percorso della processione religiosa, durante il transito del corteo e fino a cessate necessità.

Inoltre, dalle ore 7,30 del 29 marzo e fino a cessato bisogno la via Duomo sarà chiusa alla circolazione stradale, per tutte le categorie dei veicoli, per consentire il passaggio della processione sia all’uscita dal sagrato della Cattedrale che al rientro. Fanno eccezione gli automezzi delle forze dell’ordine, di soccorso e antincendi. I disabili, residenti e quanti muniti di pass saranno autorizzati al momento.