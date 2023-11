"Mi hanno picchiato perché ho negato soldi e sigarette, ma non l'ho ucciso": resta in carcere il 34enne accusato dell'omicidio di Caltabellotta

Fermo convalidato e custodia cautelare in carcere per il marocchino 34enne indiziato d'aver ucciso il connazionale ventinovenne Elfaquihin Hakim. A convalidare il fermo, fatto dai carabinieri nelle ore immediatamente successive all'omicidio, è stato il gip del tribunale di Sciacca Antonino Cucinella. Il 34enne, durante l'udienza di convalida, ha respinto ogni accusa, spiegando che sarebbero stati altri migranti a colpire ripetutamente con un bastone, e dunque uccidere, il ventinovenne.

L'indagato ha dato la sua versione dei fatti verificatisi nella tendopoli di via Triokola a Caltabellotta dove c'erano diversi immigrati alloggiati per la raccolta delle olive. Il 34enne ha spiegato che proprio il 29enne e un altro connazionale sarebbero entrati nella sua tenda per picchiarlo, dopo che nei giorni precedenti lui aveva negato sigarette e soldi. Durante l'aggressione, altri due migranti che erano nella stessa tenda avrebbero colpito il giovane.

Il gip ha convalidato comunque il fermo e disposto, appunto, la custodia cautelare in carcere del marocchino.