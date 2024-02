L'inchiesta sull'omicidio "per errore" del Villaggio Mosè, fissata l'autopsia

Il procuratore della Repubblica di Agrigento, Giovanni Di Leo, ha fissato l'autopsia sulla salma di Roberto Di Falco, il trentasettenne di Palma di Montechiaro morto venerdì pomeriggio, in circostanze ancora da chiarire, dopo essere stato colpito da un colpo di pistola all'addome nel piazzale di una concessionaria al Villaggio Mosè.

Domani pomeriggio alle 15,30 sarà conferito l'incarico al medico legale Alberto Alongi e, a seguire, inizieranno gli accertamenti all'ospedale San Giovanni di Dio. I difensori degli indagati, gli avvocati Santo Lucia e Antonio Ragusa, potranno nominare dei consulenti di parte per partecipare alle operazioni che si annunciano come decisive per fare luce sulle due versioni dei fatti fornite dalle presunte vittime e dai tre indagati. Si tratta di Angelo Di Falco, 39 anni, fratello della vittima, Calogero Zarbo, 40 anni e Domenico Avanzato, 37 anni, tutti di Palma.

L’ipotesi della procura e della squadra mobile è che il titolare della concessionaria, che sarebbe stato picchiato dai quattro palmesi, mentre si trovava all’interno di un’auto, avrebbe avuto la prontezza di riflessi di spostare la pistola con la mano mentre Roberto Di Falco provava a sparargli ferendolo mortalmente nel tentativo di difendersi.

"Dinamica inverosimile", ha sottolineato la difesa. I tre indagati, al contrario, hanno raccontato che sarebbe stato il titolare della concessionaria a tirare fuori la pistola (non ritrovata) e sparare.

Il gip Giuseppe Miceli, intanto, entro il pomeriggio deciderà sulla richiesta di convalida dei fermi disposti dalla procura che contesta anche, a carico dei tre indagati, l'accusa di tentato omicidio ai danni del figlio del titolare della concessionaria al quale avrebbero provato a sparare ma che si sarebbe salvato per l'inceppamento della pistola.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire anche il nostro canale