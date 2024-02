Casa popolare occupata abusivamente? Il giudice assolve una coppia: lei era incinta

Avevano occupato abusivamente una casa popolare disabitata a Santa Margherita Belice forzando la porta d’ingresso. Una sistemazione comunque temporanea perché dopo un pò di tempo se ne erano andati. Si tratta di una coppia menfitana, una donna di 22 anni ed il compagno 23enne: avevano bisogno urgentemente di un alloggio dato che lei era incinta. Sono finiti sotto processo per avere invaso ed occupato una casa popolare di proprietà dell’Iacp. Il giudice li ha assolti entrambi perché il fatto non sussiste in quanto l’avvocato che li ha assistiti ha dimostrato lo stato di necessità in riferimento alla gravidanza della donna.

I fatto risalgono al gennaio del 2021. Il processo si è celebrato davanti al giudice monocratico del tribunale di Sciacca.