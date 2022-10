Non si ferma subito all'Alt dei carabinieri e getta l'hashish fuori dal finestrino: arrestato ventisettenne

Ha tentato, alla vista dei carabinieri, di liberarsi, gettandolo fuori dal finestrino dell'auto, dell'involucro con poco meno di 100 grammi di hashish. Droga che è stata però recuperata e per il ventisettenne di Ribera è scattato, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, l'arresto. E' accaduto in contrada San Bartolo, lungo la statale 115, a Ribera dove i carabinieri - da quando, nei mesi scorsi, si sono registrati due decessi per overdose - hanno potenziato i controlli antidroga. L'arresto è stato convalidato e il gip ha imposto l'obbligo di dimora.

A procedere, nella serata di domenica, sono stati i carabinieri della Radiomobile della compagnia di Sciacca. I militari hanno intimato l'Alt all'autovettura che si è arrestata però circa 150 metri dopo e subito il conducente ha cercato di sbarazzarsi, gettando l'involucro fuori dal finestrino, del panetto di 95 grammi. La convivente del ventisettenne, che era a bordo dell'autovettura, è stata trovata in possesso di un pezzetto - circa 3 grammi - di hashish e per la donna è scattata la segnalazione, quale consumatore abituale di stupefacenti, alla Prefettura.

Il ventisettenne, già noto alle forze di polizia, è stato invece arestato e inizialmente posto ai domiciliari. A margine dell'udienza di convalida, a suo carico è stato disposto l'obbligo di dimora a Ribera.