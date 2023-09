"Non ha ripulito il terreno dalle erbacce nonostante la diffida": denunciato

Non ha ripulito il terreno, dalle erbacce, nonostante fosse stato diffidato a farlo. Un saccense è stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Sciacca, dalla polizia municipale.

Vigili urbani che hanno elevato, in quello che è stato un autentico tour de force per scongiurare incendi ed evitare rischi, 150 sanzioni, soprattutto ai proprietari dei terreni attigui alla statale 115 e in contrada Perriera. L'ordinanza del sindaco è perentoria: tutto l'anno, i proprietari dei fondi sono tenuti a ripulire i terreni.