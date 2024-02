"Nessuna etichettatura, né documentazione": sequestrati quasi 30 chili di pesce in un noto ristorante

Non avevano etichettatura, né documentazione che permettesse la tracciabilità. Quasi 30 chili di pesce sono stati sequestrati in un noto ristorante di Agrigento. A procedere sono stati i militari della guardia costiera durante una serie di controlli fatti in centro, per tutelare la salute dei consumatori e il rispetto delle norme da parte di esercenti commerciali e ristoratori.

Il prodotto ittico è sembrato essere in buone condizioni, ma senza certificazioni e documentazioni non è possibile tracciarne la provenienza. E quindi sono stati ritenuti, come prescrive la normativa, non idonei al consumo umano. Sul posto anche il personale dell'Asp.

Il titolare dell'attività di ristorazione è stato sanzionato.

Questo genere di controlli andrà avanti, come sempre avviene, anche nelle prossime settimane e mesi.