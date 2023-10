"Mi hanno tolto il reddito di cittadinanza, mi ammazzo": disoccupato soccorso dalla polizia

"Mi ammazzo, mi hanno tolto il reddito di cittadinanza, mi ammazzo". E' questo, grosso modo, il contenuto di una mail che è stata inviata, da un disoccupato agrigentino, ad una nota trasmissione di Mediaset. Chi ha letto la mail ha subito chiamato la polizia Postale di Roma che ha girato la segnalazione alla Questura di Agrigento.

Ad accorrere, ritrovandolo nella sua abitazione, sono stati i poliziotti della sezione Volanti di Agrigento e Porto Empedocle. E con il disoccupato è stato avviato un lungo dialogo per fare in modo che l'agrigentino desistesse. La polizia ha segnalato il caso ai Servizi sociali per fare in modo che l'uomo venga adeguatamente assistito e si eviti una tragedia.