Chiude l’impianto di conferimento e si blocca la raccolta dei rifiuti indifferenziati: sindaci sul piede di guerra

I rifiuti indifferenziati, oggi, venerdì 11 novembre, non saranno raccolti nei comuni agrigentini del Belìce. Si tratta, in particolare, di Montevago, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita. Tutto questo a seguito della comunicazione della Samo ambiente che ha confermato la parziale chiusura dell’impianto di conferimento “Trapani Servizi”: un problema che si sperava non arrivasse a concretizzarsi, almeno non in questi termini. I sindaci non ci stanno e chiedono l’intervento del prefetto.

Ad auspicare una risoluzione del problema nei giusti tempi era stato il presidente della Srr Agrigento Ovest Vito Marsala, ma purtroppo, alla fine, non si è potuto evitare il grave disservizio. E per questo immagina una situazione di emergenza se non si correrà ai ripari al più presto In particolare l’impianto trapanese può ritirare il 30 per cento dei rifiuti indifferenziati. Oltre al prefetto, sarà informato anche il presidente della Regione con il quale s’intende organizzare un incontro.