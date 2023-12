Niente più perdite idriche in sei Comuni, l'Aica aggiudica i lavori: ecco dove

Niente più perdite idriche in sei Comuni dell'Agrigentino. L'Aica, con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza della rete di distribuzione, ha affidato al Consorzio stabile progettisti costruttori di Maletto (Catania), per un importo di 2.705.131,56 euro, i lavori per la riduzione delle perdite a Campobello di Licata, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Sambuca di Sicilia e San Giovanni Gemini. Si tratta degli interventi contenuti nel progetto “Conoscenza – digitalizzazione, mappatura, distrettualizzazione e ottimizzazione delle reti idriche con recupero delle perdite e sostituzione dei misuratori di volumi di utenza” finanziato dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile.

A Campobello di Licata, i lavori comprendono la riorganizzazione della rete idrica con la realizzazione di un nuovo adduttore in via Guglielmo Marconi e in via Siracusa, e l’efficientamento del sistema di distribuzione interno grazie alla sostituzione delle vecchie condotte.

A Lucca Sicula si lavorerà con l’obiettivo, anche in questo caso, di incrementare l’efficienza della rete cittadina; estendere la copertura in zone attualmente sprovviste o dotate di rete vetusta, ottimizzare la funzionalità e la gestione degli impianti e dei serbatoi esistenti in rapporto anche con la dotazione idrica specifica. L’incremento dell’efficienza della rete idrica è tra gli obiettivi del progetto che riguarda Montallegro. Progetto che prevede la copertura del servizio idrico per tutte le zone di recente espansione urbanistica, l’integrazione delle vecchie reti all’interno di nuclei abitativi originari, la rifunzionalizzazione del servizio di distribuzione alle reti capillari su aree altimetricamente omogenee. Previsto anche il completamento del servizio idrico con la realizzazione di nuove reti capillari e allacci idrici a servizio della zona localizzata sulla strada provinciale 29. Oltre all’incremento dell’efficienza della rete cittadina, a Montevago è prevista anche la copertura del servizio per tutte le zone di recente espansione urbanistica, l’integrazione delle reti esistenti vetuste all’interno dei nuclei abitativi originari, rifunzionalizzazione dei servizi di distribuzione alle reti capillari su aree altimetricamente omogenee e l’adeguamento impianti tecnologici ed elettrici su manufatti esistenti. Per Sambuca di Sicilia, il progetto prevede una serie di interventi per garantire il raggiungimento dei valori di dotazione idrica prevista dal piano d’ambito; l’ottimizzazione del sistema idrico di accumulo in relazione ai manufatti esistenti, il completamento della copertura della rete capillare di distribuzione su tutte le zone di recente espansione, l’ottimizzazione del sistema di distribuzione. Inoltre, saranno sostituite le condotte in vicolo Emiri, corso Umberto, via Belvedere – piazzetta Centellis, via Educantario e sulla strada provinciale 70. Per San Giovanni Gemini, l’obiettivo di Aica è quello di razionalizzare e ottimizzare il sistema interno di distribuzione per eliminare le disfunzioni strutturali; distrettualizzare la rete in aree omogenee; ridefinire i bilanci idrici connessi alla gestione del controllo delle pressioni e delle perdite in rete; raggiungere i parametri ottimali stabiliti dal piano d’ambito in merito alla razionalizzazione delle risorse idriche; ridurre i costi di esercizio del sistema gestionale reso al bacino d’utenza.