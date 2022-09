Niente ferie o riposi e mancata attribuzione degli incarichi dirigenziali: il Cimo chiede incontro urgente all'Asp

Mancata fruizione di ferie e riposi, orari di servizio esorbitanti che non rispettano nemmeno lontanamente il tetto massimo consentito dalla normativa europea, disposizioni di servizio relativi a mobilità d'urgenza che vanno ben oltre i 30 giorni nell'anno solare previsti dalla normativa vigente, mancata attribuzione degli incarichi dirigenziali dal 2010. Sono questi alcuni elementi di profondo disagio denunciati dai medici dell'Asp di Agrigento, nel corso dell'assemblea sindacale del Cimo che si è svolta ieri nella sede dell'Ordine dei Medici di Agrigento.

"Riguardo a tali problematiche Cimo, insieme ad altre organizzazioni sindacali, ha chiesto confronto urgente alla direzione aziendale, che ha impiegato tuttavia circa 10 giorni per rispondere e si è presa altri 15 giorni per dichiararsi "disponibile" al confronto. Evidentemente il concetto di "urgenza" all'Asp di Agrigento è del tutto relativo" - affermano Giuseppe Bonsignore (segretario regionale Cimo) e Riccardo Spampinato (presidente regionale della Federazione Cimo-Fesmed) - . All'assemblea è intervenuto

in videoconferenza il Marzio Scheggi, presidente di Health Management e consulente Cimo, uno dei massimi esperti nazionali di legislazione sanitaria che (dopo avere esaminato nelle scorse settimane le buste paga di molti medici agrigentini), ha

dichiarato: "l'Asp di Agrigento ha ignorato del tutto l'applicazione del 'nuovo' contratto di lavoro firmato il 19 dicembre 2019 ".