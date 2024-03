Niente acqua da quasi 2 settimane, saltati 5 turni di distribuzione: la via Garibaldi è assetata

“L’ultima volta che hanno dato l’acqua è stato lunedì 26 febbraio”: nelle parole degli abitanti della via Garibaldi tutto il rammarico di un quartiere che si sente privato del bene più prezioso. Ad oggi, sabato 9 marzo, nelle cisterne non è più entrata una goccia d’acqua. Se si considera che i turni di distribuzione in questa zona del centro storico sono previsti il lunedì, il mercoledì e il venerdì, significa che sono saltati ben 5 volte e che, si augurano gli sfortunati utenti, l’acqua potrà tornare a riempirle lunedì 11 marzo, esattamente due settimane dopo l’ultima erogazione risultata regolare.

“Per fortuna - dicono i residenti - molti di noi hanno le cisterne e riescono ad effettuare un approvvigionamento dignitoso. Ma 2 settimane a secco sono comunque troppe e questo ci costringe ad essere molto attenti nel consumo quotidiano. E’ davvero inconcepibile che una cosa del genere accada ancora nel 2024. Rimaniamo in attesa, speranzosi, che lunedì si ricordino del nostro quartiere”.