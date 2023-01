Neve e ghiaccio sulle strade montane, l'appello del Libero consorzio: "Massima prudenza e in viaggio solo se serve"

Neve, tanta neve, in quota, lungo la strada provinciale 24, sulla Cammarata-Santo Stefano Quisquina. La via è completamente ricoperta da un manto bianco. Sono al lavoro - per sgomberare la carreggiata e consentire il transito ai mezzi - gli spazzaneve ed il personale del Libero consorzio comunale di Agrigento.

Il Libero consorzio comunale ha ricordato l’obbligo di catene o pneumatici da neve su tutti i mezzi in transito e il divieto assoluto di circolazione per i motocicli fino a cessata emergenza.

Neve anche sulla provinciale 26, la Santo Stefano Quisquina – Castronovo, sulla Sp 25 Soria-Mussomeli e sulla Nc 25, sulle quali è previsto l’intervento dei mezzi del Libero consorzio.

"Considerato il perdurare del maltempo si raccomanda ancora una volta agli automobilisti la massima prudenza e di mettersi in viaggio sulle strade interne solo in caso di effettiva necessità - hanno lanciato un appello dall'ex Provincia regionale di Agrigento - . Elevato infatti, oltre alla neve, il rischio di formazione di ghiaccio sulle carreggiate, che rende ancora più difficile, se non pericoloso, il transito su queste strade".