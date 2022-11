Nastro adesivo sulla carrozzeria e bossolo di calibro 12 sull'antenna: 2 braccianti agricoli nel mirino

Danneggiamenti, accompagnati da inquietanti oggetti, a Canicattì.

E’ misterioso il doppio danneggiamento registratosi in largo Aosta nella città dell’uva Italia. Una Fiat Punto e una Peugeot 307 sono state ritrovate con strisce di nastro adesivo da imballaggio incollate in alcune parti della carrozzeria. Sull’antenna della Peugeot è stato inserito un tubo di cartone, mentre sulla seconda autovettura – sempre sull’antenna radio – è stato messo un bosso di plastica calibro 12. La Peugeot viene utilizzata – secondo quanto è emerso ieri – da un trentaduenne canicattinese, mentre l’altra utilitaria è di un quarantaduenne di Naro.

Si tratta di due braccianti agricoli che, a quanto pare, da tanto tempo ormai, erano soliti parcheggiare le auto in largo Aosta. Proprio quella piazza è infatti il luogo di ritrovo di tantissimi operai agricoli che, quotidianamente, da Canicattì si spostano sia nelle campagne della città o dei paesi limitrofi per lavorare le terre. Entrambi i proprietari delle macchine sono stati già sentiti dai poliziotti del commissariato cittadino che si stanno occupando delle indagini. Pare che nessuno dei due abbia saputo fornire indicazioni, né spiegazioni su cosa potrebbe esserci dietro quel gesto che è stato comunque realizzato in un’area di passaggio e che non è affatto passato inosservato. La polizia ha naturalmente informato la Procura della Repubblica e avviato le indagini. Scontato, anche per la presenza di numerosi esercizi commerciali presenti nella zona, che gli agenti abbiano già verificato se qualche telecamera di videosorveglianza possa aver ripreso qualcosa di interessante. Non filtra, ed è giusto che sia così, nessuna indiscrezione al riguardo.