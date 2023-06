Il processo

Venticinquenne accusato di avere pedinato e palpeggiato donna di 60 anni, la compagna e il padre gli danno l'alibi: "Era all'autoscuola"

Il giovane, secondo il racconto dei due testimoni, non poteva trovarsi nell'androne del palazzo della vittima perchè impegnato a fare una lezione in vista dell'esame per la patente