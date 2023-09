Ambulante individuato quattro volte ad abbandonare rifiuti chiede lo "sconto": dovrà pagare 1200 euro

E' stato sorpreso per ben 4 volte ad abbandonare i rifiuti prodotti dalla propria attività di ristorazione ambulante in un quartiere meglio precisato della città e, nonostante abbia tentato di resistere nelle opportune sedi, dovrà pagare sanzioni in totale per oltre 1200 euro.

La vicenda è "raccontata" dagli atti pubblicati dal Libero consorzio di Agrigento, che nel rendere conto di alcune decine di ordinanze di ingiunzione di pagamento verso soggetti appunto colti ad abbandonare i rifiuti per strada, riferisce anche questo caso "singolare" che risale al 2019. Il titolare di questa attività è stato infatti sorpreso più volte in più giorni dalle telecamere di sorveglianza mentre abbandonava sacchi su sacchi di spazzatura prodotti dalla propria attività commerciale ambulante (verosimilmente un food truck). Sono quindi scattate le sanzioni cui il commerciante ha tentato di resistere fornendo un'ampia memoria nella quale, tra le altre cose, afferma che "la presunta violazione contestata nell'accertamento e? illegittima e infondata, considerato che si tratta di deposito temporaneo di rifiuti prodotti dall'attivita? commerciale, in un'area all'uopo destinata dagli esercenti del luogo". Lo stesso commerciante, visto l'accumulo di sanzioni, ha in alternativa chiesto di pagare una sola multa maggiorata del 30%, pur ritenendo comunque le modalità di accertamento non univoca.

Di parere totalmente contrario il Libero consorzio, secondo cui i controlli della municipale sono fondati su "alcuni elementi che riconducono a responsabilita? oggettiva del ricorrente quale titolare dell'attivita? di ambulante presente sul luogo oggetto di indagine di controllo ambientale". Una imputazione che "risulta essere basata e adeguatamente supportata da oggettivi riscontri probatori (videoriprese ambientali), dimostrata in maniera obiettiva e certa la responsabilita? del soggetto attivo dell'illecito abbandono".