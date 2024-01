"Auto in esposizione nel suolo pubblico": multato commerciante

I poliziotti del commissariato e i vigili urbani, al termine di un controllo amministrativo, hanno sanzionato un commerciante che gestisce una rivendita di auto.

Intanto sono state riscontrare alcune violazioni del codice della strada come la mancata assicurazione Rca e la sosta nei marciapiedi.

Alcune vetture, inoltre, sono state trovate in esposizione in uno spazio esterno non autorizzato ed è scattata la contestazione per occupazione abusiva di suolo pubblico.