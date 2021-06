"Slot machine non collegate alla rete Adm": scatta multa da oltre 5 milioni di euro

I funzionari Adm di Palermo, in collaborazione con il personale della polizia di Licata, hanno effettuato una verifica fiscale in due esercizi pubblici che avevano al proprio interno delle "macchinette" con vincita in denaro. Le attività di accertamento era finalizzata alla prevenzione del fenomeno del gioco illegale e ha permesso di accertare la presenza di videogiochi non collegati alla rete telematica di Adm, in violazione delle norme tributarie sul prelievo erariale unico dovuto sulle giocate effettuate.

Secondo una nota, è stata rilevata una evasione dell’imposta per ben 2.288.550 euro, cui è stata applicata la sanzione amministrativa di 5.492.490 euro, pari al 240% dell’imposta evasa, cioè quanto previsto nel caso di mancato versamento dei tributi.