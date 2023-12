"Non è solvibile" e gli rigettano il finanziamento per comprare la moto: 43enne denuncia sostituzione di persona

Quella motocicletta la desiderava da sempre. Più volte, l'aveva guardata, ammirata e aveva sognato di potersi mettere in viaggio su quella sella. Nelle scorse settimane, la decisione: l'acquisto, facendo un finanziamento. Tutto sembrava finalmente concretizzarsi. Ma ad un certo punto, l'intoppo: dalla concessionaria gli hanno fatto sapere che la richiesta di prestito era stata rigettata. Il quarantatreenne non era, stando agli accertamenti fatti per ottenere i soldi necessari da restituire rateizzando, una persona solvibile.

L'agrigentino non è riuscito a darsi pace. Non aveva mai avuto problemi finanziari e anzi aveva sempre onorato prestiti e finanziamenti ottenuti. Controllando il suo estratto conto, il quarantatreenne ha scoperto, risalendo anche indietro nel tempo, dei movimenti bancari che non ha riconosciuto. E alla polizia ha presentato una denuncia, a carico di ignoti, per sostituzione di persona. Qualcuno evidentemente - stando a quanto ipotizzato dal quarantatreenne - ha utilizzato il suo nominativo e, forse anche il suo conto corrente bancario, per comprare qualcosa che non ha poi pagato fino alla fine. Ed ecco perché lui sarebbe stato inserito nella "lista nera" di chi viene ritenuto non solvibile.

Adesso spetterà alla polizia, che ha già avviato accertamenti e riscontri, cercare di fare chiarezza e risalire, eventualmente, a chi ha utilizzato il nominativo del quarantatreenne che, per intanto, non potrà che rinunciare al sogno di comprare quella motocicletta.