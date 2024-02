Va a fare jogging e si accascia improvvisamente al suolo, muore così un runner al viale delle Dune

Nonostante il piovoso pomeriggio d’inverno aveva deciso di uscire ugualmente per andare a fare un pò di jogging a San Leone. Doveva essere un momento di svago e relax che purtroppo si è trasformato in tragedia.

Un uomo di 52 anni, A. F. di origini favaresi, è morto all’improvviso mentre stava facendo sport al viale delle Dune. Ad un certo punto si è accasciato al suolo, colto da un malore fulminante. Ad accorgersi della presenza dell’uomo riverso sul selciato, nella pista ciclabile, è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi.

Sul posto si sono precipitati un’ambulanza e i carabinieri ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata in pochi minuti: il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso.