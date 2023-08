Santa Elisabetta in lutto: è morto il più volte sindaco Militello

Si è spento stamani all'età di 65 anni Emilio Militello, sindaco di Santa Elisabetta dal 2009 al 2014 e storico militante di sinistra. A renderlo noto con un comunicato è il primo cittadino Domenico Gueli.

"Militello, dapprima apprezzato professionista, poi dirigente aziendale dell’impresa di famiglia - scrive ancora - si è distinto per essere Uomo di raffinata intelligenza politica, molto rispettato e stimato, punto di riferimento sicuro, zelante amministratore, generoso e concreto, contraddistinto

da un tratto attento e disponibile, per lungo tempo un equilibrato punto di riferimento per diverse amministrazioni locali, oltre che degli operatori economici e delle imprese del territorio. La sua prematura e improvvisa scomparsa lascia il paese sgomento e privato di uno dei suoi figli migliori".

I funerali saranno celebrati domani, mercoledi 23 agosto, alle 17:30 presso la chiesa Madre di Santa Elisabetta.