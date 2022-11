Smurano la cassaforte e rubano gioielli, orologi e 7.500 in contanti: è colpo grosso

Hanno perfino smurato la cassaforte. Dopo essersi introdotti, forzando la porta d’ingresso, nell’abitazione di una coppia di anziani residenti in Germania, dei malviventi hanno rubato – dalla cassaforte appunto – ben 7.500 euro in contanti, orologi, monili vari e diversi altri oggetti di valore. Colpo grosso, anzi grossissimo. Nonostante il danno, almeno fino ad ieri, non risultava essere stato ancora quantificato nell’esatto ammontare, e non è comunque coperto da polizza assicurativa, si preannunciava essere decisamente rilevante. A denunciare il furto, alla stazione dei carabinieri di Montallegro, è stato il figlio della coppia. Il furto dovrebbe essere stato messo a segno nel pomeriggio di sabato.

I militari dell’Arma di Montallegro raccolta la denuncia a carico di ignoti hanno subito avvisato la Procura della Repubblica di Agrigento e avviato le indagini. Pare, ma non ci sono conferme istituzionali al riguardo, che da quell’abitazione sia stata vista allontanare una macchina nera di grossa cilindrata. E non è escluso, anche se appunto non filtrano indiscrezioni al riguardo, che potrebbe essere proprio su questo elemento che, al momento, si indirizzano le indagini. Così come è possibile che siano state già passate in rassegna eventuali telecamere di videosorveglianza.