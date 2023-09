Minaccia di gettarsi dal balcone o di farsi saltare in aria: caos in via Papa Luciani

Minaccia di gettarsi dal balcone dell'abitazione di via Papa Luciani, ma riferisce anche d'avere con se una bombola del gas e d'essere pronto a farsi saltare in aria. Momenti di caos e apprensione ad Agrigento. Sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta, autoscala e telo da salto compreso.

Sul posto, anche i carabinieri e i sanitari del 118.

L'agrigentino, alla vista del maxi schieramento pronto a mobilitarsi per salvargli la vita, ha desistito e l'allarme, tanto in via Papa Luciani, quanto nel centro della città, è, di fatto, per fortuna, rientrato.