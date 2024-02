"Minaccia e prova a sfondare la porta di casa dell'ex": arrestato 40enne

Minacce aggravate, atti persecutori e danneggiamento. Questi i reati che sono stati contestati ad un quarantenne che è stato arrestato e portato alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento. Reati che avrebbe realizzato in danno di una agrigentina trentacinquenne.

Sono sempre di più, e per fortuna, i casi in cui le donne non accettando i comportamenti persecutori - composti, appunto, anche da minacce e danneggiamenti - da parte di ex fidanzati, compagni o mariti, si rivolgono alle forze dell'ordine e chiedono "aiuto". Ci sono però situazioni, anche se sono assai più rare, in cui fra i due - a livello generale - non vi sia stata neanche una vera e propria relazione. Ma l'uomo, innamorato, ha prima cercato di conquistare la donna e poi è diventato uno stalker.

Nell'ultimo, in ordine di tempo, caso, il quarantenne è stato arrestato in flagranza di reato e, in attesa dell'udienza di convalida, è stato portato in carcere. Arrestato in flagranza perché - non rassegnandosi alla fine della relazione con la compagna - si è presentato, in pieno centro storico, sotto casa della donna e dopo averla minacciata, ha anche provato a sfondare la porta d'ingresso, rompendo un arredo collocato sul pianerottolo. E' stato composto il numero unico d'emergenza, il 112, e sul posto sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti della questura che hanno appunto proceduto all'arresto in flagranza di reato.