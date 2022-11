Minaccia di morte i poliziotti e di far saltare in aria la stazione ferroviaria: arrestato

Prima si era scagliato, minacciando con una bottiglia di vetro mandata in frantumi, contro il capotreno e alcuni passeggeri in partenza. Ieri pomeriggio, ma alla stazione di Agrigento Bassa, ha invece minacciato - dicendosi pronto ad "ammazzarli" - non soltanto i poliziotti accorsi, ma anche di "far saltare in aria la stazione" se non gli avessero fatto prendere il convoglio per la "sua" Palermo. E' stato nuovamente arrestato Michele Lo Medico, cinquantenne palermitano. Le ipotesi di reato contestate sono: resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di arma atta ad offendere. Di fatto, il palermitano è stato trovato in possesso di una spranga di ferro. E non ha lesinato di lanciare pietre, raccolti a destra e a manca, contro i poliziotti della sezione Volanti.

L'arresto, stamattina, è stato convalidato dal giudice Iacopo Mazzullo che non ha applicato nessuna misura cautelare. Il pm, Giulia Sbocchia, chiedeva invece la misura cautelare dei domiciliari. Il palermitano è stato difeso dall'avvocato Gianfranco Pilato.