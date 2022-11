Pretende di salire sul treno senza biglietto e con una bottiglia rotta minaccia il capotreno: arrestato

Pretendeva di salire sul treno senza biglietto. E per "convincere" il capotreno ha affettato un bottiglia di vetro, l'ha mandata in frantumi sbattendola contro la ringhiera della stazione e ha iniziato a minacciare il capotreno e alcuni passeggeri presenti. Un cinquantenne palermitano è stato arrestato per le ipotesi di minacce gravi e resistenza a pubblico ufficiale.

A bloccare l'uomo sono stati i poliziotti della sezione Volanti e i militari dell'Esercito che, lanciato l'allarme, si sono subito precipitati alla stazione di Agrigento centrale.