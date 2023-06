Tragedia a Lampedusa: militare della Guardia costiera si toglie la vita

Un militare della Guardia costiera, un cinquantenne originario della provincia di Roma, ma in servizio al comando della più grande delle isole Pelagie, si è tolto la vita all'interno della palestra del comprensorio logistico "Ex esercito" - dove sorgono gli alloggi di servizio - di via Bonfiglio a Lampedusa. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri e sarebbe riconducibile alla sfera privata del militare.

Sul posto, raccolto l'Sos, si sono portati i carabinieri della stazione di Lampedusa che hanno subito notiziato il sostituto procuratore di turno. L'autorità giudiziaria ha già disposto l'affidamento della salma ai familiari.

Sotto choc l'intera, piccola, comunità di Lampedusa dove tanto ieri sera, quanto oggi, non si parla d'altro.