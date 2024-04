Gran fondo dei Templi e mezza maratona: ecco come cambia il traffico per i due eventi

Mezza maratona della concordia e Gran fondo di ciclismo: il Comune di Agrigento ha varato due provvedimenti per disciplinare la viabilità in occasione delle manifestazioni sportive.

Per quanto riguarda l'evento podistico, da domenica alle 7 e fino a cessato bisogno:

Rotatoria Cugno Vela il divieto di transito per Quadrivio Porta Aurea;

- Intersezione Quadrivio Porta Aurea al passaggio dei podisti il divieto di transito per il Viale La Loggia e la Via Passeggiata Archeologica;

- Via Petrarca, all'altezza Bar La Promenade, il divieto di transito per la Via Passeggiata Archeologica ;

- Lungomare Falcone Borsellino dal Piazzale Caratozzolo fino al Piazzale “Giglia”, il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata e il divieto di transito a tutti i veicoli;

- Via Nettuno nel tratto compreso da Piazzale Giglia fino all’intersezione con la via Del Papavero (altezza dello “Stabilimento di P.S.”) il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata e il divieto di transito;

- Viale delle Dune nel tratto compreso dall’intersezione di via Del Papavero fino all’altezza del locale Baraonda, ildivieto di transi to;

- Via Passeggiata Archeologica e Viale Luca Crescente nel tratto compreso dall’intersezione con la via Petrarca fino al viale Emporium, il divieto di

transito;

- Intersezione tra Viale Emporium e la Via G.B.Peruzzo al passaggio dei podisti, la chiusura a tutti i veicoli;

- Intersezione Viale Emporium - Via Gela al passaggio dei podisti, la chiusura a tutti i veicoli;

- Via Magellano intersezione Via Degli Imperatori

il divieto di transito verso il Viale delle Dune;

- Rotatoria Pantalena al passaggio dei podisti, la chiusura a tutti i veicoli;

- Viale Viareggio intersezione con la Via Maddalusa al passaggio dei podisti, la chiusura a tutti i veicoli;

Il provvedimento per la Granfondo "Valle dei Templi"

Disposta la chiusura al transito veicolare nell’area di incrocio tra la via Panoramica dei Templi e la via Artemide nella direzione di marcia Rotatoria Giunone, dalle ore 8, fino a cessato bisogno per domenica, salvo a quanti autorizzati e muniti di pass rilasciati dall’organizzazione;

Nell’area di intersezione tra la via Crispi e la via Panoramica dei Templi, il divieto di transito per la via Passeggiata archeologica dalle ore 8 fino a cessato bisogno.

Per quanto riguarda la chiusura di Porta Aurea direzione di marcia verso il centro Città, valgono le disposizioni relative alla mezza maratona.