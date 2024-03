Il raid vandalico al teatro del mare di Menfi, danni per oltre mille euro

E' stato quantificato in oltre mille euro il danno provocato, dai vandali, al teatro del mare di Menfi. A formalizzare la denuncia, a carico di ignoti, è stato il sindaco della cittadina Vito Clemente che si è presentato alla stazione dei carabinieri. Dopo i post sui social di indignazione-condanna e gli innumerevoli commenti di sdegno per quanto è accaduto in via Roma, è il tempo delle indagini per identificare gli autori del raid che "istintivamente" il sindaco pensa possa trattarsi "di giovani".

Non è chiaro quando il teatro del mare sia stato vandalizzato, sicuramente tra il 29 gennaio e il 29 febbraio. Lo scempio ha riguardato le porte in legno dei servizi igienici, la vetrata di un frigorifero da esposizione e il quadro elettrico. Danni che non sono affatto coperti da nessuna polizza assicurativa.

I carabinieri della stazione di Menfi si stanno occupando, appunto, delle indagini. E non trapela alcuna indiscrezione.

"Ci piace sperare, anche a costo di sembrare sognatori, che chi ha sbagliato, nella sua riflessione, prenda in considerazione di aiutarci a ripristinare i luoghi, non certo per affrontare la gogna pubblica, ma per guardare in faccia il frutto del suo errore dinnanzi alla comunità" - ha scritto, sui social, il sindaco - .