Vandali devastano il Teatro del mare a Menfi, lo sdegno del sindaco: “Lo avevamo rimesso in piedi con tanti sacrifici”

Il Teatro del mare di Menfi, durante la notte, è stato preso di mira dai vandali che hanno compiuto un vero e proprio raid provocando diversi danni, soprattutto all'impianto elettrico. Un gesto che il sindaco Vito Clemente ha duramente condannato: “Avevamo rimesso in piedi il nostro teatro con grandi sacrifici, restituendolo finalmente alla città. Ora, per colpa di questi balordi, il nostro sforzo è stato vano. Mi complimento davvero con loro. Ho già formalizzato la denuncia all’autorità giudiziaria per risalire ai responsabili.

Anche l’assessore comunale allo spettacolo, Ivan Barrera, non ha nascosto tutta la sua amarezza: “Tanta tristezza di fronte ad un simile episodio - ha detto - con il ricordo ai tanti bei ricordi che ci ha regalato questo teatro. Alla cattiveria di chi ha compiuto questo scempio si contrappone la nostra determinazione ad andare avanti per riportare tutto come prima”.